الامارات | "دار الأمان" تحتضن 54 طفل لنزيلات المؤسسات العقابية الإصلاحية بالشارقة في 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن "دار الأمان" تحتضن 54 طفل لنزيلات المؤسسات العقابية الإصلاحية بالشارقة في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دار الأمان، التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة؛ أن الدار استقبلت خلال عام 2019؛ نحو (54) طفلاً من أبناء نزيلات المنشآت العقابية والإصلاحية، ليبلغ العدد الإجمالي للأطفال الذين تم احتضانهم نحو (796) رضيعاً، منذ إنشاء الدار في عام 2008م.

وتهدف الخدمات التي تقدمها الدار إلى تعزيز الدور المجتمعي والإنساني إلى العناية بالطفل، وتوفير كافة أوجه الرعاية المختلفة لأبناء النزيلات لمنح الأم (النزيلة) فرصة الانخراط في البرامج الإصلاحية والتأهيلية في المؤسسة من خلال توفير الأمان و الدفء و الحنان لأبنائهنّ.

وقالت المدير التنفيذي لشؤون الرعاية والحماية الاجتماعية مريم القطري أن دائرة الخدمات الاجتماعية من خلال دورها المنوط بها ورؤيتها الاستراتيجية؛ تحرص على الرعاية لحين خروج الام بصورة مؤقتة من خلال توفير الجو الأنسب، وفي الوقت ذاته يكون الرضيع قريباً من أمه؛ إذ أن أحد أهم أهداف الدار بقاء الأطفال إلى جانب أمهاتهم، حتى يتمتعوا بحنانهن ويتمكنّ من إرضاعهم بصورة طبيعية، بغية تهيئتهم وإعدادهم مستقبلاً للاندماج في المجتمع بصورة سلسة وصحية ونفسية.

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وأوضحت المدير التنفيذي لشؤون الرعاية والحماية الاجتماعية ؛ ان الدار تستهدف رعاية الأطفال الرضّع دون العامين، لتوفر لهم حاضنة اجتماعية آمنة، ضمن شروط محددة، أبرزها؛ أن تكون الام تقضي عقوبتها، وأن يكون الإيواء مؤقتاً من سن الولادة إلى عمر السنتين، مع توفير الأوراق الثبوتية أو مستند بديل ومحضر القضية.

إذ يتم تقديم باقة من الخدمات لأبناء النزيلات لضمان سلامتهم وعدم وقوعهم في دائرة الحرمان الاجتماعي، إلى جانب التطبيب، والتمريض، وخدمات الصيدلة، والعناية بالذات، والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج الدينية والترفيهية والرياضية الترفيهية والفنية للأطفال، فضلاً عن المبادرات التي يتم تقديمها عبر المحاضرات التوعوية للنزيلات بالتعاون مع جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية عن أهمية الرضاعة بشكل دوري، علاوة على الساعات التعليمية التي يتم تقديمها للنزيلات حول طرق العناية بالطفل و غيرها من الأمور التي تخص الطفل الرضيع.

وفي حال تعدى الطفل سنّه العامين، فإن النزيلة بإمكانها رؤية طفلها والتواصل معه عبر برنامج "رؤية" الالكتروني الذي يتيح للأبناء رؤية الوالدين نزلاء إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة عبر منصة إلكترونية، الذي اطلقته الدائرة مؤخراً بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة و محكمة الشارقة الشرعية " محكمة الاسرة ".

ويتضمن فريق العمل الذي يعتني بالأطفال ممرضات، ومشرفات يداومن صباحاً ومساءً بالتناوب لتقديم الخدمات التمريضية والإشرافية للأطفال، وجليسات أطفال والقائمين بالرعاية يداومن بنظام المبيت ، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية وخدمات الفحص الدوري، وكذلك مرافقتهم إلى مركز واسط الصحي لتلقي التطعيمات الوقائية المختلفة، وفقاً لمراحلهم العمرية، أو إلى المستشفى القاسمي إن تطلّب الأمر.