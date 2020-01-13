الامارات | كهرباء الشارقة تتعامل مع 4243 بلاغاً خلال أيام الأمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الشارقة تتعامل مع 4243 بلاغاً خلال أيام الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل مركز الاتصال التابع لهيئة كهرباء ومياه الشارقة خلال الأيام الثلاثة الماضية منذ بداية سقوط الأمطار 4243 بلاغاً، أكثر من 85% منها تبين انها بلاغات نتيجة عطل في التوصيلات الداخلية للمنازل، بسبب عدم الصيانة الدورية، وعدم التأكد من سلامة أنظمة الصرف في المباني السكنية والصناعية والتجارية، وعدم التأكد من تأمين توصيلات الكهرباء وسلامتها، حيث بلغ عدد الأعطال الخاصة بالمحولات الخارجية وأعمدة الإنارة والشبكة الخارجية 424 بلاغاً، وعدد البلاغات الخاصة بالتوصيلات الداخلية 3819.

وتعاملت الفرق الفنية المنتشرة في كل المناطق بإمارة الشارقة مع البلاغات بسرعة وكفاءة، وتناشد الهيئة المشتركين ضرورة التأكد من عدد من الأمور قبل التواصل مع مركز الاتصال للابلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي في حالات سقوط الأمطار، تتضمن هذه الأمور ضرورة التأكد من هل انقطاع التيار الكهربائي جزئي أم كلي، وهل الانقطاع في المنطقة بالكامل، والتأكد من قواطع الكهرباء الداخلية، وذلك حتى يتمكن موظفو مركز الاتصال من تقديم الدعم والمساندة بسرعة وكفاءة، وتخفيف الضغط عن المركز خلال هذه الحالات الطارئة.

وأكد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن الهيئة استعدت مبكراً لاستقبال موسم الأمطار، ووفرت خدمات متميزة من خلال فرق فنية متخصصة ومدربة لمساعدة سكان إمارة الشارقة في مراجعة وصيانة التمديدات الكهربائية، وإجراء التسليكات وتصريفات المياه التي تتسبب في أخطار للسكان، نتيجة تجمعها على أسطح المنازل أو في البيوت وتحقيق انسيابية المياه خلال موسم سقوط الأمطار وعدم تجمعها خاصة في المناطق المنخفضة، وذلك حفاظاً على راحة وسلامة أفراد المجتمع، وتقدم الهيئة لسكان إمارة الشارقة خدمات مجانية طوال العام لمساعدتهم في التأكد من سلامة أنظمة الصرف، واتخاذ الإجراءات الوقائية وتأمين التوصيلات الكهربائية، ووفرت الهيئة عدداً من وسائل التواصل لطلب الدعم والمساندة وتقديم الملاحظات من خلال الاتصال بمركز الاتصال 991 أو الموقع الالكتروني للهيئة عبر خدمة تواصل مع رئيس الهيئة وعبر خدمة الـ«واتس أب» على الرقم 800-sewa.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم أن الهيئة تعمل مع كل الدوائر والهيئات والمؤسسات بالشارقة لتقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تعاون وتضافر جهود كل الهيئات والمؤسسات والشركات في إمارة الشارقة لتقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة، والقضاء على أية جوانب سلبية أو مشكلات يواجهها السكان، والاستعداد لمواجهة أية ظروف طارئة.

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وأوضح أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تبذل جهوداً مكثفة أثناء حدوث ظواهر جوية طارئة، مثل الأمطار الغزيرة والرياح، حيث يتم التعاون مع غرفة عمليات شرطة الشارقة وغرفة عمليات الإدارة العامة للدفاع المدني على مدار 24 ساعة يومياً لمتابعة الإشارات الضوئية، والتأكد من تشغيلها، كما توجد سيارات الهيئة في غالبية المناطق بالشارقة لمتابعة الخطوط الهوائية في الضواحي والمناطق البعيدة.

وأشار إلى أن الأمطار الغزيرة تؤدي إلى إرتفاع منسوب المياه في المناطق السكنية، ما يؤدي إلى وصول المياه لبعض لوحات التوزيع في المباني، ويتم في هذه الحالة التعاون مع البلدية لتنفيذ بعض الإجراءات اللازمة لتفادي وصول المياه إلى اللوحات، وشفط المياه وتجهيز فرق من الفنيين لإجراء الصيانة اللازمة وإعادة التيار في أسرع وقت.

وأكد مدير مركز الإتصال شريف عبدالله الأحمد أن كوادر مركز الاتصال وفرق الفنيين تكون جاهزة ومستعدة على مدار 24 ساعة، وتعمل على متابعة وإصلاح أية أعطال تحدث أثناء الظواهر الجوية الطارئة، وأن الكادر الفني العامل بالهيئة على دراية ومهارة كبيرة بالتعامل مع الأعطال التي تحدث أثناء الظواهر الجوية الطارئة وخبرة إصلاحها، ويبذل جهوداً كبيرة لإنجاز مهامه بسرعة وقدرة ممتازة، على الرغم من الظروف الجوية الصعبة التي يعمل في ظلها.