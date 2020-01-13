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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن Oompa Loompa وSchoko Fabric مطعمان جديدان في دبي
أعلنت مجموعة Schoko الروسية عن إطلاقها لمفهومين جديدين لتناول الطعام في دبي يتبعان تنسيق تناول الطعام واللعب.
مطعم Oompa Loompa في قلب JBR، يستقبل زواره بطراز فريد مع أعمال فنية مرسومة باليد تقلد الرحلة التي تقوم بها أليس في بلاد العجائب عندما تسقط في حفرة الأرانب.
وهناك أيضًا شجرة بحجم كامل في وسط المطعم، بالإضافة إلى منطقة للأفلام، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
والمطعم الآخر هو Schoko Fabric، الذي يقع أسفل عجلة Ain Dubai، والذي سيقدم قائمة بأسلوب المقهى، ومنطقة كبيرة للعب.
وسيستضيف كلا المنفذين عرضًا مدته 90 دقيقة لأدوات صنع الشوكولاتة (خيار رائع لحفلات أعياد الميلاد للأطفال) مع 200 قالب للاختيار من بينها.
وستكون علب الهدايا متاحة أيضًا للشراء، مع العديد من الوجهات في دبي والتي تم صنعها بالكامل من الشوكولاته. ومن المتوقع افتتاح المطعمين في وقت لاحق من هذا الشهر.
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