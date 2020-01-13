الامارات | "الإسعاف الوطني" يستجيب لـ 85 إصابة في حوادث الأمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسعاف الوطني" يستجيب لـ 85 إصابة في حوادث الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت غرفة عمليات الإسعاف الوطني 565 بلاغا تطلب 393 منها استجابة طواقم الإسعاف خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية التي شهدت هطول أمطار غزيرة فوق المتوقعة وفيضانات وجريان السيول والأودية في مناطق مختلفة بالمناطق الشمالية، مسجلة ارتفاعا بمعدل 13% في عدد البلاغات المستلمة مقارنةً بمتوسط الأيام العادية، وبلغ عدد الحالات الناجمة عن الحوادث المرورية التي تم الاستجابة لها 95 حالة تطلبت واحدة منها الاستعانة بطواقم جناح الجو.

وأكد الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني أحمد صالح الهاجري، أنه تم رفع درجات الاستعداد للتعامل بجاهزية كاملة مع تقلبات الطقس، حيث عملت طواقم الإسعاف على مدار الساعة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ضمن خطة استباقية متكاملة للطوارئ تم تفعيلها فور تلقيهم اخطار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والبيانات المقدمة من المركز الوطني للأرصاد والزلازل بتطورات حالة الجو.

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وشدد الهاجري على أهمية الامتثال الى الإرشادات والتحذيرات المقدمة من السلطات المعنية والقيادة بأمان وحذر خلال الظروف الجوية الصعبة والأمطار، وضرورة تخفيض سرعة القيادة وترك مسافة كافية بين السيارات وتجنب الوقوف في أماكن جريان الأودية والسيول والمناطق المنخفضة، وعدم التردد في الاتصال بالرقم 998 أو استخدام التطبيق الذكي NA998 لطلب الإسعاف في حالات الطوارئ.

ونشر الإسعاف الوطني إرشادات توعية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي حث فيها الجمهور ومرتادي الطريق على القيادة بأمان وأخذ الحيطة والحذر من مفاجآت الطريق، وتخفيض سرعة القيادة وترك مسافة كافية بين السيارات، والابتعاد عن الشواطئ ومجاري الأودية والسيول، واتباع الإرشادات والتحذيرات المقدمة من المركز الوطني للأرصاد.