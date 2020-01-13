- 1/2
- 2/2
كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل تغطي شركات التأمين أضرار الأمطار في الإمارات؟
يتساءل العديد من السكان حول ما إذا كانت الأضرار الناتجة عن الأمطار يتم تغطيتها في سياسات التأمين في الإمارات حيث أن هذه الأمطار ناتجة عن عمليات البذر السحابي.
وشهدت دولة الإمارات أمطارًا غزيرة على مدار الأيام القليلة الماضية،مما أدى إلى إلحاق ضرر بالممتلكات والمركبات العامة والخاصة في جميع أنحاء البلاد. ويرغب الكثيرون بمعرفة إذا كانت هذه الأضرار مغطاة في إطار التأمين بسبب هطول الأمطار الناجم عن “الفعل المتعمد” للبذر السحابي، بحسب خليج تايمز.
ووفقًا لشركة المحاماة BSA Ahmad Bin Hezeem & Associates، فإن هذا الاعتقاد في غير محله لأن الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي تسبب بها هطول الأمطار نتيجة البذر السحابي قد لا تتم تغطيتها بموجب بوليصة تأمين مالك العقار، لأن سبب الفيضان ليس البذر السحابي بشكل مباشر وإنما هطول الأمطار الغزير.
وأضاف متحدث باسم الشركة “هذا الاعتقاد في غير محله، وناتج عن سوء فهم أساسي للأفعال المتعمدة التي يمكن أن تغطيها بوليصة التأمين الأساسية.”
كانت هذه تفاصيل خبر هل تغطي شركات التأمين أضرار الأمطار في الإمارات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.