كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل تغطي شركات التأمين أضرار الأمطار في الإمارات؟

يتساءل العديد من السكان حول ما إذا كانت الأضرار الناتجة عن الأمطار يتم تغطيتها في سياسات التأمين في الإمارات حيث أن هذه الأمطار ناتجة عن عمليات البذر السحابي.

وشهدت دولة الإمارات أمطارًا غزيرة على مدار الأيام القليلة الماضية،مما أدى إلى إلحاق ضرر بالممتلكات والمركبات العامة والخاصة في جميع أنحاء البلاد. ويرغب الكثيرون بمعرفة إذا كانت هذه الأضرار مغطاة في إطار التأمين بسبب هطول الأمطار الناجم عن “الفعل المتعمد” للبذر السحابي، بحسب خليج تايمز.

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ووفقًا لشركة المحاماة BSA Ahmad Bin Hezeem & Associates، فإن هذا الاعتقاد في غير محله لأن الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي تسبب بها هطول الأمطار نتيجة البذر السحابي قد لا تتم تغطيتها بموجب بوليصة تأمين مالك العقار، لأن سبب الفيضان ليس البذر السحابي بشكل مباشر وإنما هطول الأمطار الغزير.

وأضاف متحدث باسم الشركة “هذا الاعتقاد في غير محله، وناتج عن سوء فهم أساسي للأفعال المتعمدة التي يمكن أن تغطيها بوليصة التأمين الأساسية.”