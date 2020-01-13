حاكم عجمان يهنىء السلطان هيثم بن طارق بمناسبة توليه مقاليد الحكم في عمان

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة توليه مقاليد الحكم سلطاناً لسلطنة عمان الشقيقة.

وأعرب سموه عن تمنياته لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بدوام التوفيق والسداد في مواصلة المسيرة المباركة للمغفور له السلطان الراحل قابوس بن سعيد وللشعب العماني الشقيق دوام الرخاء والازدهار في ظل القيادة الرشيدة للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

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كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تهنئة مماثلتين لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.