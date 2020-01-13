شرطة أبوظبي تكثف الرقابة المرورية

أبوظبي (الاتحاد)

كثفت شرطة أبوظبي الرقابة المرورية على الطرق ومناطق المدارس منذ ساعات الصباح الباكر أمس، لتوفير السلامة المرورية للطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات، بقطاع العمليات المركزية، تنفيذ خطة تشمل برامج توعية وضبط مروري تعزز الالتزام بالتوقف الكامل عند فتح ذراع (قف) الجانبية للحافلة المدرسية، تجسيداً للأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي لجعل الطرق أكثر أمناً.

وناشد أولياء الأمور عدم ترك مركباتهم في منتصف الطريق بعد نزول أبنائهم عند المدارس لتجنب الازدحام والحفاظ على انسيابية الحركة المرور.

ودعاهم للوقوف في الأماكن المخصصة لنزول وصعود الطلبة حفاظاً على سلامتهم من أية مخاطر، كما حث أولياء الأمور بإبلاغ السائق الخاص لمركباتهم ضرورة الوقوف في الأماكن المخصصة لنزول وصعود الطلاب وعدم التوقف وإنزالهم في منتصف الشارع لتجنب وقوع الحوادث، وضمان سلامتهم.

وحث مدير مديرية المرور والدوريات قائدي المركبات على الالتزام بقانون السير والمرور، وإيقاف مركباتهم في حالة فتح إشارة (قف) الجانبية للحافلات، مشيراً إلى تطبيق إجراءات رادعة وتكثيف الضبط المروري ومخالفة السائقين غير الملتزمين بالتوقف، وتطبيق المادة (91) عليهم بمخالفتهم بالغرامة 1000 درهم و10 نقاط مرورية.

ودعا سائقي الحافلات المدرسية إلى تشغيل إشارة قف الجانبية على الحافلات في حالة صعود ونزول الطلاب منها، مشيراً إلى تطبيق المادة رقم (90) على سائقي الحافلات المخالفين «بالغرامة 500 درهم و6 نقاط في حالة عدم التزامهم بفتح إشارة «قف» عند صعود ونزول الطلاب من الحافلة.