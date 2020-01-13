حاكما الشارقة والفجيرة يعزيان في وفاة قابوس بن سعيد

مسقط (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عُمان الشقيقة.

وعبّر سموه عن خالص مواساته لأسرة آل بوسعيد الكريمة والشعب العُماني الشقيق، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد فقيد السلطنة والأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وشعبه الصبر.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، كل من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام.

كما قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عُمان الشقيقة. وأعرب سموه عن خالص مواساته للعائلة المالكة الكريمة والشعب العُماني الشقيق، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد فقيد السلطنة والأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وشعبه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب صاحب السمو حاكم الفجيرة، الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، ومعالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة، والدكتور سليمان الجاسم.