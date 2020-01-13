محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن دائرة دبي الذكية

دبي (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم /‏‏‏1/‏‏‏ لسنة 2020 بشأن «دائرة دبي الذكية»، والذي تُطبّق أحكامه على «مكتب مدينة دبي الذكيّة» المُنشأ بموجب القانون رقم /‏‏‏29/‏‏‏ لسنة 2015، باعتباره دائرة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة، وتُلحق بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ونصّ القانون على أن يحِل مُسمّى «دائرة دبي الذكيّة» محَل مُسمّى «مكتب مدينة دبي الذكيّة» أينما ورد في أي تشريع معمول به في إمارة دبي.

أهداف الدائرة

وتهدف دائرة دبي الذكية، وفقاً للقانون، إلى تعزيز مكانة دبي ودعم جُهودها نحو التحوُّل إلى نموذج المُدُن الذكية، والمُساهمة في المحافظة على المُستوى العالي من الجودة في تقديم الخدمات لأفراد المُجتمع وفئاته المختلفة، وضمان تحقيق السعادة والرفاهية لأفراد المُجتمع، من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وتسهيل وتنشيط الدّورة الاقتصاديّة في الإمارة من خلال تسهيل تبادل المُعاملات والبيانات بين الجهات الحكومية والخاصّة إلكترونياً، وكذلك رفع مستوى الفعالية والكفاءة في الأداء الحكومي، من خلال تمكين الجهات الحكومية من أتمتة أعمالها وأنشطتها وخدماتها، إضافة إلى تعزيز ثقة الجمهور بالاعتماد على الخدمات الذكية.

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مهام واختصاصات

ونصّ القانون على أن يكون لدائرة دبي الذكية في سبيل تحقيق أهدافها، مهام وصلاحيات تشمل: وضع خطة التحوُّل الذكي والسياسات والخطط الداعمة لها، والبرامج والمبادرات في مجال تقنية المعلومات، بما يضمن التحوُّل الذكي للجهات الحكومية واستمرارية الإبداع والابتكار في هذا المجال، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاعتمادها، والإشراف على كافة المسائل المتعلقة بتقنيّة المعلومات وعمليّات التحول الذكي لدى الجهات الحُكوميّة بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي للإمارة، وكذلك الإشراف على تطبيق السياسات والاستراتيجيات والمشاريع والمُبادرات الخاصّة بالتحوُّل الذكي لدى الجهات الحُكوميّة، وتطوير وإدارة الأنظمة الحُكوميّة المُشتركة، والمشاريع والبرامج والتطبيقات الموحدة للجهات الحكومية، على نحو يدعم التحوُّل الذكي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

كما تختص الدائرة بعقد الشراكات مع الجهات المعنية داخل الإمارة وخارجها، للاستفادة من أفضل المُمارسات المُطبّقة في مجال التحوُّل الذكي، بما يُمكّنها من دعم جهودها في تحقيق أهدافها والقيام باختصاصاتها، وإقرار خطط وميزانيات المبادرات والمشاريع الخاصة بالتحوُّل الذكي وتقنيّة المعلومات للجهات الحُكوميّة، بالإضافة إلى اقتراح ومُراجعة التشريعات الدّاعمة لعملية التحوُّل الذكي للخدمات الحكومية المشتركة بالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة المعنية، وتشجيع القطاعين العام والخاص على المُشاركة في عمليات التحوُّل الذكي، وإنشاء وإدارة قاعدة بيانات مركزية، تحتوي على جميع المعلومات اللازمة لدعم هذا التحوُّل.

بوّابة للتطبيقات الذكيّة

وتتولى دائرة دبي الذكية إنشاء بوّابة إلكترونية للتطبيقات الذكيّة، والإشراف على تشغيلها وتطويرها، ووضع مُؤشِّرات الأداء المرتبطة بقطاع تقنيّة المعلومات، لقِياس مدى الالتزام بتطبيق السِّياسات العامّة والاستراتيجيّات والمُبادرات والمشاريع والمعايير المُتعلِّقة بالتحوُّل الذكي، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبما لا يتعارض مع مُؤشِّرات الأداء الخاصّة بالخدمات الحُكوميّة والخدمات العامّة، واستخدام الموارد المُتاحة في دبي لدعم عمليّة التحوُّل الذكي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ودعم وتمكين استحداث الخدمات الذكية المُبتكرة بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وإنشاء البُنى التحتيّة وتطويرها في المجالات ذات العلاقة بتقنيّة المعلومات، وأي مهام أو صلاحيّات أخرى.

تطبيق «المورد الذكي»

ضمن خططها لتحقيق أهداف «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، وتحويل كافة المعاملات الحكومية الداخلية ومعاملات الحكومة مع المتعاملين لتصبح بلا ورق بحلول ديسمبر 2021، أعلنت «دبي الذكية» تطوير خدمة «المورد الذكي» والتي توفر للموردين المسجلين ضمن «نظم تخطيط الموارد الحكومية»، إمكانية الوصول للبيانات والعقود والمناقصات والمعاملات المالية الخاصة بأكثر من 50 جهة حكومية في دبي، من خلال موقع إلكتروني موحد.

وتفصيلاً، أطلقت «دبي الذكية» تطبيق «المورد الذكي» على هواتف «آبل» و«أندرويد»، بحيث يتمكن الموردون من إجراء مختلف معاملاتهم عبر هواتفهم الذكية من أي مكان وفي أي وقت، بما فيها الاطلاع على مستندات المناقصات، وعمليات إنشاء الفواتير، أو تقديم العروض والمقترحات، وتسديد الدفعات، وغيرها من الخدمات.

وأكد وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، حرص «دبي الذكية» على توحيد الخدمات في إمارة دبي، من خلال تطوير منصة موحدة ومؤتمتة بشكل كامل، تتيح الشراكة والعمل بسلاسة وسهولة بين الجهات الحكومية وكافة شركائها، سواء من الأفراد أو الشركات أو الموردين، سعياً نحو تحقيق هدفها الأسمى في جعل دبي أسعد وأذكى مدينة على وجه الأرض.