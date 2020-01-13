في اتصالين هاتفيين تلقاهما من ماكرون وميركل.. محمد بن زايد يؤكد ضرورة احتواء توترات المنطقة

أبوظبي (وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من فخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة.

وبحث سموه والرئيس الفرنسي، خلال الاتصال، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تطوير أوجه الشراكة الثنائية على المستويات كافة، بما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة، ومجمل القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، وخفض التوترات التي تهدد الأمن والاستقرار، ولكل ما من شأنه تعزيز السلام الإقليمي، ويحقق مصالح شعوب المنطقة في التنمية والبناء.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من معالي أنجيلا ميركل، مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.

وبحث سموه والمستشارة الألمانية، خلال الاتصال الهاتفي، علاقات الصداقة، ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، وسبل تنميتها، بما يحقق المصالح المتبادلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا. واستعرض الجانبان تطورات القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سموه والمستشارة الألمانية، ضرورة المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها وسلمها، والعمل على احتواء التوتر وتجنب التصعيد، من خلال تغليب الحوار والحكمة في معالجة القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة.