أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي، مشيراً إلى الدور المهم الذي يلعبه الاتحاد البرلماني الدولي في تحقيق التنمية لدول وشعوب العالم، ومناقشته أهم القضايا الإقليمية والدولية، ومساهمته في تعزيز السلام والتسامح، وكذلك دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في خطة عام 2030. جاء ذلك خلال استقبال معاليه بمقر المجلس في أبوظبي أمس معالي جابريلا بارون التي تزور البلاد بدعوة من المجلس الوطني الاتحادي.

واستعرض معالي صقر غباش خلال اللقاء تجربة الدولة وريادتها في تمكين المرأة وتبني نهج التسامح والنجاح الذي حققته الدولة فيما يخص تحقيق التوازن بين الجنسين.

من جهتها، أشادت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلي 50 في المائة والذي يسهم في جعل دولة الإمارات من الدول الرائدة في مجال تمكين المرأة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غباش يبحث تعزيز التعاون مع «البرلماني الدولي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.