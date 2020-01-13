وزير سعودي يشيد بتجربة الإمارات في نشر قيم التسامح

أبوظبي (الاتحاد) أشاد معالي الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بتجربة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ونهجها الحضاري في ترسيخ معاني الدين الحنيف وقيمه النبيلة وتعاليمه السمحة ونشر ثقافة التسامح وإيصال المعرفة لكل أفراد المجتمع بأسلوب عصري يواكب النهضة والتطوير ومتغيرات الحياة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام معالي وزير الشؤون الإسلامية في المملكة والوفد المرافق للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث كان في استقبالهم الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومدير عام الهيئة والمسؤولون فيها.

وأكد الدكتور الكعبي خلال الزيارة أن الهيئة تحظى بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة مما مكنها من أن تؤدي دورها في المجتمع بتفرد وتميز من خلال استراتيجية رصينة وثوابت راسخة تعزز منظومة العمل الإبداعي باستثمار الطاقات وتشجيع الابتكارات وتوحيد الجهود والاستفادة من المعطيات وتوظيفها بأسس راقية.

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