سفير الدولة في بكين لـ «الاتحاد»: «التأشيرة الخمسية» تضاعف أعداد السياح الصينيين

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أكد الدكتور علي عبيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، أن قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، باعتماد تغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة لتصبح خمسة أعوام متعددة الاستخدام للجنسيات كافة، يشكل إضافة نوعية لترسيخ مكانة الدولة في قلب خريطة السياحة العالمية وتعزيز تنافسيتها أمام الوجهات السياحية حول العالم.

وقال السفير الظاهري: «تكمن أهمية القرار في أننا نقف على أعتاب معرض «إكسبو 2020» بدبي والذي سيكون محط أنظار العالم، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بشكل عام».

وأضاف: أن «التأشيرة السياحية الخمسية متعددة الاستخدام ترسم بداية مشهد جديد لمستقبل السياحة في الدولة الإمارات»، متوقعاً أن تتضاعف أعداد السياح القادمين للدولة خلال العشر سنوات المقبلة خاصة من السياح الصينيين الذين يرون في الإمارات وجهة سياحية عالمية».

وأشار الظاهري إلى أنه بالإضافة إلى ذلك قناعة الصينيين بأن دولة الإمارات تمتلك مقومات استثمارية هائلة وتسهيلات ومزايا تنافسية عديدة تتميز بها الدولة عن سائر دول المنطقة العربية والشرق الأوسط، حيث يشير تقرير تنافسية السفر والسياحة 2019، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الدولة حازت المرتبة الأولى إقليمياً، والـ 33 عالمياً، كما حلت في المرتبة الرابعة في محور البنية والنقل الجوي والتحتية، والخامسة في القدرة العالية لخطوط الطيران، والسابعة في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والـ 20 في وجود العديد من شركات الطيران.