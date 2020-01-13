«دبي للصحافة» يحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيسه

دبي (الاتحاد)

ينظّم «نادي دبي للصحافة» على مدار الأسبوع الجاري سلسلة من الفعاليات والأنشطة الإعلامية احتفالاً بمرور 20 عاماً على تأسيسه بفكرة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، (رعاه الله) ليكون المنصة الجامعة لصُنَّاع الإعلام والقائمين على مختلف مساراته في شتى ربوع العالم العربي، وجسراً حيوياً للتواصل بين الإعلام العربي ونظيره العالمي، ومحرك دفع لجهود التطوير في المجال الإعلامي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وتتزامن احتفالات النادي بذكرى تأسيسه، مع مناسبة مهمة وهي تسلُّم دبي درع عاصمة الإعلام العربي للعام 2020، بناءً على قرار مجلس وزراء الإعلام العرب، تقديراً لما قدمته دبي من إسهامات على مدار سنوات ولما اضطلعت به من جهود هدفت إلى الوصول بالأداء الإعلامي إلى مستويات غير مسبوقة من التميّز بمبادرات ومشاريع طال تأثيرها الإيجابي مختلف أفرع الإعلام على امتداد العالم العربي.

وأكدت منى غانم المرّي، نائب رئيس مجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، أن النادي لم يدخر جهداً منذ انطلاقه قبل عشرين عاماً في تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صاحب فكرة تأسيس النادي، مع حرص سموه على إيجاد منصة تجمع صُنّاع الإعلام وقياداته في المنطقة والعالم، وتؤسس لشبكات علاقات تعاون حقيقية فيما بينهم، وتطرح الأفكار والمبادرات اللازمة لتفعيل دور الإعلام كقطاع مؤثر في مختلف عمليات البناء والتطوير في هذا الجزء من العالم.

من جانبه، قال سالم باليوحة، مدير نادي دبي للصحافة بالإنابة إن النادي مع افتتاح مقره الجديد أعد استراتيجية عمل تمكِّنه من مواصلة دوره في مواكبة التطور السريع في المشهد الإعلامي العالمي، مستلهمين الرؤية المستقبلية لدبي وقيادتها الرشيدة.