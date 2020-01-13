اشتراطات قبول وامتحان موحد لدارسي الطب بالدولة

عمر الحلاوي (العين)

شرعت كلية الطب في جامعة الإمارات بالتعاون مع كليات الطب المختلفة في الجامعات وهيئة الاعتماد الأكاديمي في الدولة بوضع المعايير النهائية لمخرجات التعليم الطبي الإماراتي «مد»، والاتفاق على امتحان موحد لكليات الطب بتبني الامتحان التأسيسي الأميركي للمقارنة، للمرة الأولى في دولة الإمارات، بالإضافة إلى السعي لوضع معايير موحدة للقبول بكليات الطب. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي استضافته جامعة الإمارات لعمداء كليات الطب بالدولة، والذي انعقد مؤخراً في مبنى كلية الطب وتنظمه هيئة الاعتماد الأكاديمي في الدولة بشكل دوري، بحضور البروفيسور محمد حسن يوسف مدير «الهيئة»، والدكتور غالب الحضرمي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعمداء كليات الطب بالجامعات داخل الدولة.

وأعلن الاجتماع حصول هيئة الاعتماد الأكاديمي على الاعتراف الدولي من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي والذي بموجبه أصبحت «الهيئة» مؤسسة عالمية للاعتماد الأكاديمي لكليات الطب داخل الدولة وخارجها، حيث تعتبر دولة الإمارات الأولى خليجياً وآسيوياً في الحصول على هذا الاعتماد الدولي، حيث إن الاتحاد العالمي للتعليم الطبي هو الجهة المعترف بها من «البورد الأميركي» و«البورد الأوروبي».

وناقش الاجتماع مبادرة برنامج «كفايات» لخريجي كليات الطب بالدولة والذي يرسم سياسيات المناهج بكليات الطب في الدولة ويقيم الطلاب، كما ناقش توحيد المخرجات التعليمية لكليات الطب وإلزام الجامعات بتطبيقها للحصول على الاعتماد.

وقال البروفيسور محيي الدين المجذوب عميد كلية الطب بالإنابة: إن الاجتماع تضمن مناقشة قضايا طبية مهمة تؤثر على تطور مخرجات كليات الطب بالدولة وتضع السياسات التعليمية والمناهج وتواكب التطور العالمي في المجال الطبي، خاصة أن الإمارات أصبحت تمتلك هيئة اعتماد دولية لكليات الطب، وهي عاشر دولة تحصل على هذا الاعتماد.

ولفت إلى أن الاجتماع ناقش برنامج «الامتحان الموحد» للخريجين الجدد من كليات الطب بالدولة، واستعرض الموجهات العامة للامتحان الموحد لاختيار الأطباء المقيمين الذي تشرف على وضعه كلية الطب بجامعة الإمارات، وكذلك تحديد الكفايات عبر مسح يشمل العمداء والمهتمين بالتعليم الطبي والعاملين في القطاع الصحي، حيث شدد الاجتماع على أهمية برنامج «كفايات» لخريجي كلية الطب. وبحث الاجتماع أيضاً الخطوات العملية لإنشاء المعهد الوطني للتخصصات الطبية لخريجي كليات الطب.

.. و13 ألف طالب في الفصل الثاني بـ«الجامعة»

أكد الدكتور عتيق جكة المنصوري، النائب المشارك لشؤون الطلبة والتسجيل بجامعة الإمارات أن إدارة القبول والتسجيل في الجامعة أنهت إجراءات تأكيد القبول لجميع الطلبة للفصل الدراسي الثاني وعددهم 13078 طالباً وطالبةً في مراحل البكالوريوس والدراسات العليا. وأوضح أن الجامعة تقوم بتسجيل الطلبة الملتحقين في الخدمة الوطنية للمحافظة على حقهم في التسجيل والالتحاق عند الانتهاء من الخدمة مباشرة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ارتفاع عدد الطلبة الذين أكدوا تسجيلهم يعود إلى التحاق عدد كبير من الطلبة الذين أنجزوا وأدوا الخدمة الوطنية من العام الماضي 2018/‏2019.