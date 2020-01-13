محمد بن زايد: نتشارك مع إندونيسيا التطلعات لتعزيز العمل الثنائي لنهضة بلدينا

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

وقال سموه عبر «تويتر»: «استقبلت اليوم الصديق جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا وبحثت معه علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا ومجمل القضايا الإقليمية والدولية .. نتشارك التطلعات لتعزيز العمل الثنائي فيما يخدم مصالحنا المشتركة ونهضة بلدينا».

وجرت لضيف البلاد لدى وصوله قصر الوطن في أبوظبي مراسم استقبال رسمية، حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الضيف إلى منصة الشرف، وعزف السلام الوطني لجمهورية إندونيسيا، بينما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة فخامة الرئيس جوكو ويدودو.

وصافح فخامة الرئيس الإندونيسي كبار مستقبليه من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين الذين رحبوا بزيارته للدولة، بينما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الوزراء وكبار المسؤولين المرافقين للرئيس الضيف.

كما كان في الاستقبال مجموعة من الأطفال ملوحين بأعلام البلدين ابتهاجاً بزيارة الرئيس الضيف.

وكان في استقبال فخامته الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

ويرافق الرئيس الضيف وفد يضم معالي كلاً من ريتنو مارسودي وزيرة الخارجية وبراتيكنو وزير الدولة وإيرلانغا هارتارتو الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية ولوهوت بنسار بانجيتان الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية وفخر الرازي باتوبارا وزير الشؤون الدينية وأغوس سوبارمانتو وزير التجارة وعارفين تصريف وزير الطاقة والثروة المعدنية وإريك طاهير وزير الشركات المملوكة للدولة وبهليل لحظاليا رئيس مجلس تنسيق الاستثمار والسفير أندري هادي رئيس بروتوكول الدولة مدير عام شؤون المراسم والقنصلية في وزارة الخارجية وسيد مارولي سيمانجو نتاك قائد قوات الأمن الرئاسية.