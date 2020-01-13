وضع حجر الأساس لمبنى سفارة إندونيسيا في أبوظبي

أبوظبي (وام)

وضعت معالي ريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا أمس حجر الأساس لمبنى السفارة الإندونيسية في العاصمة أبوظبي.

حضر المراسم، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومعالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، ومحمد عبدالله بن مطلق الغفلي، سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية، ومعالي لووت باندجيتان، وزير الملاحة والبيئة في جمهورية إندونيسيا، ومعالي جيندرال رازي، وزير الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا والوفد المرافق.

كما حضر مراسم التدشين، أحمد الحاي الهاملي، مدير إدارة شرق آسيا في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعيد عبدالله القمزي، مدير إدارة شؤون الزيارات في الوزارة.

وأكدت معالي وزيرة خارجية إندونيسيا، في كلمة لها بهذه المناسبة، أهمية هذه الخطوة في تعزيز التمثيل الدبلوماسي الإندونيسي وتطوير العلاقات التي تربط جمهورية إندونيسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأشادت معاليها بمتانة وعمق العلاقات التي تربط إندونيسيا والإمارات والتي تعززها الإرادة المشتركة لحكومتي وشعبي البلدين الصديقين.

من جهته، أكد معالي فارس بن سهيل المزروعي، في كلمة بهذه المناسبة، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون في المجالات كافة مع جمهورية إندونيسيا في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين، والتي تشهد نمواً سريعاً في العديد من القطاعات المختلفة.