نهيان بن مبارك وسلطان بن طحنون يحضران أفراح المنصوري والنعيمي

العين (وام) حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه خليفة حمدان آل سالمين المنصوري، بمناسبة زفاف نجليه سلطان على كريمة مبارك ناصر آل سالمين المنصوري، وعيسى على كريمة سيف سلطان بن اللويسي النعيمي.

كما حضر الحفل الذي أقيم مساء أمس الأول بقاعة الأفراح في مركز العين للمؤتمرات الشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ زايد بن سلطان بن طحنون آل نهيان، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وأعيان المنطقة، وجمع من المهنئين والأهل والأصدقاء.

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