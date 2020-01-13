البواردي يستقبل وزيراً يابانياً

أبوظبي (وام) استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، في مقر الوزارة بأبوظبي، صباح أمس، معالي كنجي واكاميا، وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني، بحضور مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع.

واستعرض الجانبان علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية، وأهمية تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة. وأكد البواردي حرص دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة على تعزيز تعاونها مع اليابان.

كما تم خلال اللقاء، بحث آخر التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع وأعضاء الوفد المرافق للضيف.

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