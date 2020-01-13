«التقنية العليا» تستعرض إنجازاتها

دبي (وام)

احتفت كليات التقنية العليا بعشرة من أبرز إنجازاتها الاستراتيجية التي تحققت على مدار السنوات الأربع الأخيرة، وذلك خلال مؤتمرها نصف السنوي الذي عقدته تحت شعار «رواد التغيير للجيل الرابع» والذي استعرضت خلاله تفاصيل تلك الإنجازات، وكرمت فرق العمل القائمة عليها.

وكان آخر تلك الإنجازات إطلاق المرحلة التجريبية من بوابة «كوادر» لتعزيز فرص توظيف الخريجين والتي ستعلن تفاصيلها قريباً، بالإضافة إلى النجاح في احتضان 25 شركة ناشئة ضمن المناطق الحرة الاقتصادية الابداعية للطلبة والتي تستهدف تخريج شركات ورواد أعمال، فضلاً عن الشهادات الاحترافية العالمية والاعتماد الأكاديمي للبرامج محلياً، وتوجيه الخريجين للعمل في القطاع الخاص ودعم ملف التوطين. وسلط الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا في كلمته الرئيسية الضوء على أبرز عشرة إنجازات حققتها الكليات في الأعوام 2016 - 2019، مستعرضا عددا من الإنجازات التي حققتها الكليات والمتمثلة في حصول كافة برامجها وعددها 71 برنامجاً على اعتماد هيئة الاعتماد الأكاديمي بالدولة (‏CAA)‏، كما نجحت الكليات في رفع نسبة إعادة توجيه الخريجين للعمل في القطاع الخاص من 26% إلى 57%، بالإضافة إلى التوجه لجعل التدريب العملي لجميع الطلبة في القطاع الخاص.

كما ارتفعت نسبة التوطين على مستوى التوظيف في الجانب الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة في الكليات إلى أكثر من 61%.

عقب ذلك، تم الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز على مستوى الموظفين والتي شملت فئات «الموظف المتميز» و«الموظف الاستثنائي»، «والجندي المجهول» و«الموظف المبدع» و«العمل المجتمعي».