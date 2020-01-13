شرطة دبي تلقي القبض على شباب «فيديو الحشيش»

تحرير الأمير (دبي)

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على مجموعة من الشباب ينتمون لإحدى الجنسيات العربية، بعد ساعات قليلة من قيامهم ببث مقطع فيديو، يتظاهرون فيه بتدخين سجائر الحشيش، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تم تحويلهم للجهات القضائية.

وقال العقيد خالد علي بن مويزه مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالنيابة، إن الفرق المعنية تحركت فور انتشار مقطع الفيديو، مؤكداً أن مواقع التواصل ليست منصات للتباهي بالسلوكيات التي تدمر النسيج الاجتماعي وتسبب شرخاً في المجتمعات.

ودعا العقيد خالد بن مويزه الجمهور إلى عدم تداول مثل تلك الفيديوهات المتعلقة بتعاطي المواد المخدرة، باعتبارها تشكّل خطورة على صحة الشباب، مشدداً على أن شرطة دبي تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بقوانين الدولة، بالتعاطي أو الترويج أو المتاجرة، أو بتصوير مقاطع فيديو تسهم في نشر أفكار هدامة تضر بالمجتمع وتسهم في انتشار أفكار سلبية.

وأضاف: إن شرطة دبي تركز اهتمامها على مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لضبط كل من يحاول نشر آفة المخدرات، مشيراً إلى أنها تمكنت من إغلاق حسابات شخصية ترويجية للبعض. وأكد أن الأسرة تعتبر خط الدفاع الأول في التصدي للظاهرة؛ لذا يتعين توعية الأبناء حول مخاطر تعاطي المخدرات، مع ضرورة انتقاء الأصدقاء بعناية كبيرة.