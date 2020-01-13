الامارات | «الأرصاد»: ذروة جديدة للأمطار الأربعاء

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: ذروة جديدة للأمطار الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية، مع استمرار احتمالية سقوط بعض الأمطار الخفيفة نهاراً، فيما تكون الرياح شمالية غربية نشطة صباحاً على البحر، تصبح معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏‏‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏‏‏‏س على البحر الذي يصبح مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

وأبلغ المركز «الإمارات اليوم» بأن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي شرقاً وشمالاً، وامتداد مرتفع جوي سطحي غرباً، يصاحبه امتدد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، منوهاً إلى أن حالة عدم الاستقرار ستخف حدتها اليوم، لتقتصر على سقوط أمطار خفيفة في المناطق الشمالية، على أن تعود مجدداً اعتباراً من مساء غد، لتصل ذروتها بعد غد، الأربعاء، الذي يشهد سقوط أمطار مختلفة الشدة في مختلف أنحاء الدولة.

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وأشار إلى أن الطقس غداً سيظل غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، على الجزر وبعض المناطق الساحلية الشمالية والشرقية، مع احتمال سقوط بعض الأمطار، بينما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ويكون البحر متوسطاً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

ونوّه إلى أن طقس بعد غد سيكون غائماً جزئياً إلى غائم على مناطق متفرقة من الدولة، مع سقوط أمطار مختلفة الشدة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر، تراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏‏‏‏س، على البحر الذي يكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرباً في بحر عمان.

فيما توقع المركز أن يصبح طقس الخميس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي، ومضطرب الموج يصبح متوسطاً مساءً في بحر عمان.