الامارات | شرطة دبي تضبط أصحاب «فيديو الحشيش»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تضبط أصحاب «فيديو الحشيش» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة دبي القبض على مجموعة من الشباب، من جنسية عربية، بعد نشرهم فيديو على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، يتباهون فيه بتعاطي مخدر الحشيش، وتمت إحالتهم إلى الجهات القضائية.

وظهر في الفيديو شابان - من بين المقبوض عليهم - في منطقة جي بي آر، وهما يدخنان سجائر، يفيد أحدهما بأنها تحتوي على مخدر الحشيش.

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالنيابة، العقيد خالد علي بن مويزة، إن «الفرق المعنية تحركت فور انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وضبطت المتهمين خلال ساعات، وحولتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم»، مشيراً إلى أن مواقع التواصل ليست منابر للتباهي بالسلوكيات الشاذة.

وقال مصدر أمني لـ«الإمارات اليوم»: «تم إخضاع المتهمين المقبوض عليهم للفحص من قبل خبراء الأدلة الجنائية، للتأكد مما إذا كانوا متعاطين لأي نوع من المخدرات، وتفاوتت التهم الموجهة إليهم بين التعاطي وترويج المخدرات عبر شبكات التواصل الاجتماعي».

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وأكد بن مويزة أن شرطة دبي تركز اهتمامها على مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، لضبط كل من يحاول نشر آفة المخدرات عبرها، إذ تمكنت من توجيه ضربات موجعة لتجار المخدرات من خلال إغلاق حساباتهم الشخصية عبر مواقع التواصل، بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة. لافتاً إلى أن الأسرة تعتبر خط الدفاع الأول للتصدي لهذه الظاهرة، لذا يتعين عليها توعية أبنائها حول المخدرات، والحرص على انتقاء الأصدقاء بعناية.

وطالب أفراد الجمهور بعدم تداول تلك الفيديوهات، لكونها تمثل ترويجاً لمواد ممنوعة وأفكار سلبية، ربما تكون سبباً في جر آخرين إلى تعاطي المخدرات، على سبيل التجربة والفضول، مؤكداً أن شرطة دبي تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بقوانين الدولة، سواء من خلال التعاطي أو الترويج أو المتاجرة.

السجن والغرامة

ينص القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة رقم (٢٩)، على أن «يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخباراً أو بيانات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها».