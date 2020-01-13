الامارات | إجلاء أسرتين في الفحلين.. وحصر المنازل المتضررة من فيضان وادي نقب

شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء أسرتين في الفحلين.. وحصر المنازل المتضررة من فيضان وادي نقب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت لجنة من فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي في إمارة رأس الخيمة، صباح أمس، إجراء حصر شامل للأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين بمنطقة الفحلين السكنية في إمارة رأس الخيمة، والاستماع لطلبات المواطنين حول الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم جراء فيضان وادي نقب، على المنازل والمزارع وأدت إلى نفوق أعداد كبيرة من المواشي.

وشهد جبل مبرح في رأس الخيمة نزول كميات من الثلج والبرد، فيما شهد جبل جيس تساقط كميات كبيرة من البرد، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، وسجل المركز الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة في الدولة، صباح أمس، بلغت 1.3 درجة مئوية بجبل جيس في رأس الخيمة، فيما سجل جبل مبرح 2.6 درجة مئوية الساعة 06:15 من صباح أمس.

وقال مصدر في إدارة الطوارئ والأزمات لـ«الإمارات اليوم» إن الفريق قام، أمس، بإجلاء أسرتين من سكان منطقة الفحلين، من منازلهما المتضررة، نتيجة دخول سيول ومياه وادي نقب لمنازلهما، حيث تم نقلهما إلى الفنادق أسوة بـ120 أسرة تم نقلهم، أول من أمس، للسكن مؤقتاً في فنادق الإمارة والشقق الفندقية، حيث تم توفير جميع المستلزمات من وجبات طعام وشراب للأسر عن طريق الهلال الأحمر الإماراتي.

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وأوضح، أن بعض الأسر في منطقة الفحلين السكنية رفضت الخروج من منازلها، وأصرت على البقاء كونها لم تتضرر بمياه الأمطار بشكل كبير، لافتاً إلى أن اللجنة قامت بتوزيع رقم الخط الساخن على المواطنين المتضررين من الأودية والأمطار الغزيرة، من أجل تلقي طلباتهم وزيارة منازلهم لرصد الأضرار، وإعداد تقرير شامل للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب.

وأظهرت لقطات فيديو، صورها المواطن راشد النقبي، مستخدماً طائرة «درونز»، حجم الأمطار التي سقطت على منطقة الفحلين السكنية، والمناطق المجاورة، التي تقع ضمن إمارة مناطق رأس الخيمة.