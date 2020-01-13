الامارات | إنقاذ 32 شخصاً حوصروا بأودية في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 32 شخصاً حوصروا بأودية في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ فريق الإنقاذ بالمسطحات المائية في العين، التابع لشرطة أبوظبي، عمليات إنقاذ مختلفة في الأودية والمسطحات المائية، حيث أنقذ 17 شخصاً حاصرتهم مياه الأمطار بوادي صاع، وثمانية أشخاص في وادي غشابة، وسحب 25 مركبة بمضمار الدراجات الهوائية في البطين، كما شملت العمليات إنقاذ سبعة أشخاص بوادي المقام، وهم في حالة جيدة، حيث كانوا يقضون أوقاتهم بالاستمتاع بأجواء هطول الأمطار. وكان الفريق تلقى ثلاث بلاغات، أمس، بوادي صاع، وتعامل في استجابة سريعة مع البلاغات، كما نفذ قرابة 93 مهمة إسعافية مختلفة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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