الامارات | سلطان القاسمي وحمد الشرقي يعزّيان سلطان عُمان في وفاة قابوس بن سعيدّ

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي وحمد الشرقي يعزّيان سلطان عُمان في وفاة قابوس بن سعيدّ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عُمان الشقيقة.

وعبّر سموّه عن خالص مواساته لأسرة آل سعيد الكريمة، والشعب العُماني الشقيق، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد فقيد السلطنة والأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وشعبه الصبر.

كما قدّم صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عُمان الشقيقة.

وأعرب سموّه عن خالص مواساته للعائلة المالكة الكريمة، والشعب العُماني الشقيق، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد فقيد السلطنة والأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وشعبه الصبر الصبر والسلوان.