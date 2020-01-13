الامارات | اتهام موظف بسرقة 142 شيكاً وجهاز السداد ببطاقات الائتمان

شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام موظف بسرقة 142 شيكاً وجهاز السداد ببطاقات الائتمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عصابة تتكون من ثلاثة أشقاء أفارقة أحدهم هارب، بتهمة السرقة من داخل السيارات، وذلك بعد أن تكرّرت بلاغات السرقات، التي كان آخرها بلاغاً من سائق مركبة «نيسان صني» أوقفها في موقف عام قريباً من أحد الفنادق في دبي، وفوجئ بكسر زجاج المثلث للباب الخلفي، وسرقة حقيبة من داخلها.

وقال شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة إنه استجوب المتهم الأول في الواقعة، فأقر بسرقة عدد كبير من السيارات من مناطق متعددة، من بينها السيارة محل الدعوى برفقة شقيقيه، بأن توجه معهما إلى منطقة أم سقيم بالقرب من فندق برج العرب، وشاهدوا عدداً من المركبات تقف في مواقف رملية، فكسروا الزجاج، وفتحوا أبوابها.

وأضاف أن المتهم اعترف بسرقة حقيبة سوداء من السيارة محل الدعوى، فيما كان شقيقاه يراقبان المكان، وتبين لهم عدم وجود أشياء ثمينة في الحقيبة فتخلصوا منها.

إلى ذلك، أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات موظفاً عربياً يعمل مدير قسم العلاقات العامة في إحدى المدارس الخاصة، بتهمة سرقة 142 شيكاً وجهاز السداد بوساطة بطاقات الائتمان العائد للمدرسة.

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وقال شاهد يعمل مساعد كاتب ملفات بالمدرسة إنه كان يمارس عمله كالمعتاد، وحضر إليه المتهم، وطلب منه فتح أحد الأدراج التي يحفظ فيها الأوراق، وأخذ مغلفاً متوسط الحجم يحتوي على مجموعة من الشيكات وغادر المكان.

فيما أفاد شريك في المدرسة بأن المتهم معني بإدارة شؤون الطلبة والموظفين والتنسيق بين المدرسة وهيئة المعرفة في دبي، من خلال تسجيل بيانات الطلبة وإصدار الشهادات، وليس من صميم عمله الاحتفاظ بالشيكات، لكنه استغل موقعه، وسرق 142 شيكاً وجهاز الدفع بواسطة بطاقات الائتمان.

كما باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة موظفين آسيويين بتهمة سرقة 22 ألفاً و800 درهم من شركة يعملان فيها.

وأفاد مستشار قانوني بالشرطة بأن معلومات وردت عن اختلاس مبالغ مالية من صندوق المحاسبة الخاص بفرع الشركة في الريف مول، فتم استدعاء الموظفين، وبسؤالهما أقرا باختلاس 1540 درهماً، ووقعا تعهداً بذلك، فتم فتح بلاغ جنائي ضدهما، وتعيين خبير محاسبي انتهى إلى أن إجمالي المبالغ المسروقة يبلغ 22 ألفاً و800 درهم، وتأكد من فتحهما صندوق المحاسبة والاستيلاء على الأموال.

«جنايات دبي» تباشر محاكمة موظفين متهمين بسرقة 22 ألف درهم.