محمد بن زايد وماكرون يؤكدان أهمية الأمن والاستقرار في المنطقة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، أهمية العمل من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة وخفض التوترات التي تهدد الأمن والاستقرار، ولكل ما من شأنه تعزيز السلام الإقليمي ويحقق مصالح شعوب المنطقة في التنمية والبناء.

جاء ذلك، في اتصال هاتفي تلقاه، اليوم الأحد، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة.

وبحث سموه والرئيس الفرنسي خلال الاتصال علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطوير أوجه الشراكة الثنائية على المستويات كافة بما يحقق مصالحهما المشتركة.