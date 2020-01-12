محمد بن زايد: إندونيسيا شريك مهم ولها ثقل إقليمي ودولي فاعل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، أن إندونيسيا شريك مهم ولها ثقل إقليمي ودولي فاعل.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، «شهدت ورئيس إندونيسيا تبادل 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين بلدينا.. إندونيسيا شريك مهم ولها ثقل إقليمي ودولي فاعل.. حرصنا مشترك على تدعيم آفاق التعاون وتطويره لما فيه خير الشعبين الصديقين وتقدمهما». اقرأ أيضاً... محمد بن زايد والرئيس الإندونيسي يبحثان علاقات البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية تجدر الإشارة إلى أن فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا يقوم بزيارة رسمية للدولة.

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