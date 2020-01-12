محمد بن زايد والرئيس الإندونيسي يبحثان علاقات البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، اليومالأحد، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإمكانات وفرص تنميتها ودعمها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل سموه فخامة جوكو ويدودو، الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

وجرت لضيف البلاد لدى وصوله قصر الوطن في أبوظبي مراسم استقبال رسمية، حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الضيف إلى منصة الشرف، وعزف السلام الوطني لجمهورية إندونيسيا، بينما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة فخامة الرئيس جوكو ويدودو.

وصافح فخامة الرئيس الإندونيسي كبار مستقبليه من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين الذين رحبوا بزيارته للدولة، بينما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الوزراء وكبار المسؤولين المرافقين للرئيس الضيف.

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كما كان في الاستقبال مجموعة من الأطفال ملوحين بأعلام البلدين ابتهاجاً بزيارة الرئيس الضيف.

وكان في استقبال فخامته الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

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ويرافق الرئيس الضيف وفد يضم معالي كلاً من ريتنو مارسودي وزيرة الخارجية وبراتيكنو وزير الدولة وإيرلانغا هارتارتو الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية ولوهوت بنسار بانجيتان الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية وفخر الرازي باتوبارا وزير الشؤون الدينية وأغوس سوبارمانتو وزير التجارة وعارفين تصريف وزير الطاقة والثروة المعدنية وإريك طاهير وزير الشركات المملوكة للدولة وبهليل لحظاليا رئيس مجلس تنسيق الاستثمار والسفير أندري هادي رئيس بروتوكول الدولة مدير عام شؤون المراسم والقنصلية في وزارة الخارجية وسيد مارولي سيمانجو نتاك قائد قوات الأمن الرئاسية.