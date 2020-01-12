الامارات | شاهد: طيران شرطة رأس الخيمة ينقذ مواطنا علقت مركبته في مجرى وادي البيح

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ قسم الطيران في شرطة رأس الخيمة ظهر أمس سائقا مواطنا في العقد الثاني من عمره علقت مركبته في وادي البيح في إمارة رأس الخيمة، حيث تدخل الطيران المروحي بقيادة العقيد طيار سعيد اليماحي لإنقاذ المواطن في عملية وصفتها شرطة رأس الخيمة بالاحترافية، وتم إجلاء السائق الذي كان يجلس فوق مركبته بانتظار إنقاذه من جري الوادي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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