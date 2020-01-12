عبدالله بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة قابوس بن سعيد

قدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي واجب العزاء في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، وذلك خلال زيارة سموه لمقر سفارة سلطنة عمان في أبوظبي.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر السفارة سعادة خالد بن سالم بن أحمد بامخالف القائم بالأعمال في سفارة سلطنة عمان لدى الدولة.

ودون سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان كلمة في دفتر العزاء بالسفارة تقدم فيها لقيادة وشعب سلطنة عُمان الشقيقة ببالغ التعازي وعظيم المواساة في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، راجياً من المولى العزيز القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله في الفردوس الأعلى ويلهم الأسرة الكريمة والشعب العماني الشقيق الصبر والسلوان.

ونوه سموه بكل اعتزاز بالعلاقات الوطيدة التي كانت تربط المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالسلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه، والتي رسمت لنا طريق علاقتنا الأخوية الممتدة والراسخة بين البلدين الشقيقين والتي نسير على هديها.

وأضاف سموه: «ونحن إذ نبارك لجلالة السلطان هيثم بن طارق بن سعيد توليه مقاليد البلاد فإننا نؤمن بأن جلالته سيقود البلاد على نهج المغفور له بإذن الله لكي تزيد علاقات الأخوة الاستراتيجية بيننا أكثر عمقاً ورسوخاً واستدامة.... إنا لله وإنا إليه راجعون». اقرأ أيضاً... زعماء العالم يتوافدون على مسقط للتعزية في السلطان قابوس قدم العزاء إلى جانب سموه سعادة خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية وسعادة أحمد علي ناصر الزعابي مدير إدارة شؤون مجلس التعاون ودول الخليج العربية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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