تواصل أعمال الجمعية العامة العاشرة لـ "آيرينا" في أبوظبي

تتواصل، اليوم الأحد، أعمال الجمعية العامة العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" التي تقام في مستهل فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتتضمن فعاليات اليوم، الإعلان عن الدورة التمويلية السابعة لمبادرة تمويل مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".

ويعقد فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة مؤتمراً صحفياً حول "الوضع العالمي للطاقة المتجددة" ويتناول مستوى التقدم الذي شهده القطاع خلال السنوات العشر الماضية ويطرح نظرة مستقبلية لما هو مطلوب خلال العقد المقبل بالإضافة إلى عرض التوجهات والتحديات والفرص المستقبلية حول التحول العالمي للطاقة كما يقدم مخطط الوكالة لتسريع وتيرة التقدم.

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يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومقرها أبوظبي تعد منظمة حكومية دولية تعمل بوصفها منبراً للسياسات والتقنية والموارد والمعرفة المالية فيما يخص الطاقة المتجددة وتشجع على اتخاذ إجراءات فعلية للمضي قدماً نحو التحول في نظام الطاقة العالمي.

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وتشجع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة على الاعتماد الواسع والاستخدام المستدام لجميع أشكال الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المائية وطاقة المحيطات والطاقة الشمسية لتحقيق التنمية المستدامة.