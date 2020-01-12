الامارات | مدارس خاصة بالشارقة تعطل الدراسة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس خاصة بالشارقة تعطل الدراسة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغت مدارس خاصة في إمارة الشارقة أولياء أمور طلبتها ومدرسيها، بتعطيل الدراسة غداً (الإثنين)، للطلبة والعاملين في المدارس، بسبب الأحوال الجوية وتجمعات المياه أمامها، على أن تستأنف الدراسة يوم الثلاثاء، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والعاملين بالمدارس.

وأعلنت المدارس تعطيل الدراسة غداً على منصاتها على "السوشيال ميديا"، وعبر إرسال رسائل خاصة لأولياء الأمور والعاملين لديها، ومنها المدرسة الوردية ومدرسة برلينت.

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وأكدت المدارس في رسالتها التي أرسلتها لأولياء الأمور، "نظرا للظروف الجوية وحفاظا على سلامة الطلبة والمدرسين، وتجمعات الأمطار وصعوبة وصول السيارات والحافلات المدرسية إليها، تقرر تعطيل المدرسة غدا، على ان يستأنف الدوام صباح يوم الثلاثاء".

بدورها أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أنها قامت بتنويه جميع إدارات المدارس الخاصة في الإمارة، لتقييم أوضاعها في ظل تبعات الحالة الجوية التي تمر بها الدولة حالياً، واتخاذ القرار المناسب بشأن الدوام المدرسي، لما في ذلك من مصلحة للطلبة وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية، وبما يضمن أمنهم وسلامتهم.