الامارات | وزير إماراتي يلتحق بالخدمة الوطنية

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إماراتي يلتحق بالخدمة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التحق وزير دولة للذكاء الاصطناعي عمر بن سلطان العلماء، بالدفعة الثالثة عشر من الخدمة الوطنية.

وقال الوزير في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بكل فخر واعتزاز، نلت شرف الالتحاق بالدفعة الثالثة عشر من الخدمة الوطنية، خدمة الوطن هو أقل ما يمكن تقديمه لهذا الوطن العزيز، تمنياتي لإخوتي في الميدان بدورة نجدد فيها ولاؤنا لدولة الفخر والعطاء وقيادتنا الرشيدة، حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة وأدام عليها الأمن والأمان".

وانضم عمر سلطان العلماء إلى الحكومة الاتحادية كوزير دولة للذكاء الاصطناعي في أعقاب التعديل الوزاري في أكتوبر2017، ويشغل منصب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وعضو مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل ونائب العضو المنتدب للمؤسسة.

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جدير بالذكر أن عمر العلماء ولد في العام 1990، وهو يحمل الدبلوم في إدارة المشاريع والتميز من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في دبي.

وانضم عمر العلماء إلى فريق إدارة المستقبل في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وساهم في إعداد استراتيجية "مئوية الإمارات 2071" التي تهدف إلى الارتقاء بجميع القطاعات التنموية في الدولة وتعزيز مكانتها لتكون أفضل دولة في العالم من خلال التركيز على أربعة محاور هي توفير أفضل تعليم في العالم، وأفضل اقتصاد في العالم وأسعد مجتمع في العالم وأفضل حكومة في العالم.

وعمل " العلماء" في قطاعات عدة من بينها القطاع المصرفي، وتنظيم الاتصالات وأولى اهتماما خاصا بمجالات مثل تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات وتحليل المخاطر.