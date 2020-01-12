الامارات | بلدية الشارقة تساعد شخصاً على اللحاق بطائرته قبل إقلاعها

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تساعد شخصاً على اللحاق بطائرته قبل إقلاعها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الطوارئ في بلدية الشارقة، يوم أمس، من مساعدة أحد الأشخاص في الوصول إلى المطار واللحاق بالطائرة قبل إقلاعها، بعد أن توقفت مركبته في تجمعات كثيفة للمياه بسبب الأمطار، إذ قامت على الفور فرق البلدية بانتشال سيارته ومساعدته للخروج من المياه والتوجه إلى المطار.

وتفصيلاً، أكد مدير البلدية ثابت سالم الطريفي مواصلة فرق الطوارئ في بلدية مدينة الشارقة العمل على مدار الساعة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار التي هطلت بغزارة خلال الأيام الماضية، والتي بذلت أقصى جهودها لسحب المياه، خصوصاً من المناطق الرئيسة والحيوية في الإمارة، لتعزير انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأوضح الطريفي أن جميع الفرق استجابت لجميع الملاحظات الواردة من الجمهور في الشارع، خصوصاً العائلات التي توقفت مركباتها واستنجدت بفرق البلدية، لافتاً إلى إحدى الحالات التي تعاملت معها الفرق من خلال مساعدة أحد الأشخاص من أجل الوصول إلى المطار واللحاق بالطائرة قبل إقلاعها، بعد أن توقفت مركبته في تجمعات كثيفة للمياه، إذ قامت الفرق بعد تلقي البلاغ على الفور بانتشال المركبة ومساعدته للخروج من المياه والتوجه إلى المطار.

وأكد مدير البلدية ثابت سالم الطريفي أن فرق العمل تواصل عملها على مدار الساعة للتعامل مع تجمعات المياه الناتجة عن أمطار الخير، وضمان عمليات استمرارية الأعمال في المدينة بالقطاعين الحكومي والخاص، مبيناً أن البلدية قامت بمساعدة أصحاب المركبات المتضررة في مختلف الشوارع، وإزالة العديد من الأشجار التي وقعت بفعل الرياح، كما قامت البلدية بإعادة زراعة العديد من الأشجار الأخرى بعد سقوطها، وعملت على إغلاق جميع الحدائق من أجل سلامة مرتاديها والموظفين العاملين فيها، فضلاً عن بث رسائل توعوية للجمهور عبر قنوات التواصل المختلفة الرسمية التابعة لها.