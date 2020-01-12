حاكم رأس الخيمة يهنئ السلطان هيثم بن طارق بمناسبة توليه مقاليد الحكم في عمان

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة توليه مقاليد الحكم سلطاناً لسلطنة عمان الشقيقة.

وأعرب سموه عن تمنياته لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بدوام التوفيق والسداد في مواصلة المسيرة المباركة للمغفور له السلطان الراحل قابوس بن سعيد وللشعب العماني الشقيق دوام الرخاء والازدهار في ظل القيادة الرشيدة للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

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كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تهنئة مماثلة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان.