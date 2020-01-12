حاكم الفجيرة يهنئ السلطان هيثم بن طارق بتنصيبه سلطاناً لعمان

بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة تنصيبه سلطاناً لسلطنة عمان الشقيقة. كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان بالمناسبة نفسها. اقرأ أيضاً... محمد بن زايد يهنئ هيثم بن طارق بمناسبة توليه مقاليد الحكم سلطاناً لعمان

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