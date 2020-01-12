الامارات | بالفيديو.. تعرف إلى أخطر وادٍ تسبب في تضرر 120 أسرة برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تعرف إلى أخطر وادٍ تسبب في تضرر 120 أسرة برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمرت الأودية بالجريان بقوة صباح اليوم في بعض مناطق رأس الخيمة ومنها وادي الطويين وغليلة ووادي البيح ووادي نقب في منطقة الفحلين الذي يعتبر من أخطر وأقوى الأودية القريبة من المناطق السكنية في الإمارة حيث تسبب وادي نقب في تضرر 120 أسرة في منطقة الفحلين نتيجة دخول المياه لمنازل المواطنين ومزارعهم والتسبب في نفوق عدد من المواشي، كما تسبب جريان الوادي في سقوط جدار على عاملة من جنسية إفريقية ووفاتها.

وقام فريق الأزمات والطوارئ المحلي برأس الخيمة وبالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة، بنقل الأسر التي تضررت منزلهم من الأمطار الغزيرة وجريان الوديان والسيول في وادي نقب إلى بعض الفنادق والأماكن الآمنة.

وطالبت شرطة رأس الخيمة السكان بأخذ الحيطة والحذر نظرا لسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية، والنتبه إلى جريان وادي نقب اليوم في منطقة الفحلين ودعت الجميع إلى الابتعاد عن مناطق جريان الأودية حفاظا على سلامتهم.

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وكانت مؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، مؤخرا بأعمال إنشاء حفرة تخزينية بمساحة 100 ألف متر مسطح وبعمق 20 مترا تستوعب مليوني متر مكعب من مياه الأمطار في منطقة وادي نقب بهدف إيحاد حل شبه دائم لفيضان مياه الوادي على سكان منطقة الفحلين السكنية، حيث أن الهدف من إنشاء الحفرة التخزينية تجميع مياه وادي نقب التي تأتي من وادي خلو قبل وصولها إلى وادي الفحلين والمناطق السكنية المحيطة لها.