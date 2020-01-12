الامارات | تعطيل الدراسة في مدارس خاصة وحكومية بالمنطقة الشرقية بسبب الأمطار الغزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة في مدارس خاصة وحكومية بالمنطقة الشرقية بسبب الأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغت مدارس خاصة وحكومية وحضانات في امارة الفجيرة ومدينتي كلباء وخورفكان أولياء الأمور بتعطيل الدراسة صباح اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية وتراكم كميات كبيرة من المياه بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة الشرقية.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى جريان الأودية والشعاب في المناطق الجبلية، مسببةً بطئاً في حركة المرور، وتجمع المياه في التحويلات والدورات والشوارع الرئيسة والفرعية والمناطق السكنية.

و قال مصدر مسؤول في مؤسسة مواصلات الإمارات فرع الساحل الشرقي، أنه تم الاتفاق مع إدارات المدارس في المنطقة الشرقية نظراً لحالة الطقس على تعطيل الدراسة صباح اليوم مبكراً في بعض المدارس والحضانات وذلك احترازياً لتفادي عبور أي وادٍ، ما قد يسبب تأخر وصولهم إلى منازلهم، مشيراً إلى أنه تم وجاء القرار حفاظاً على أمن وسلامة الطلبة، بسبب تقلب الأحوال الجوية التي تشهدها المناطق الشرقية.

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وكانت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مواصلات الإمارات فوضت إدارات المدارس لاتخاذ التدابير اللازمة، ومنحها الصلاحيات لصرف الطلبة عند الحاجة وذلك وفقاً لمستجد

وطالب أولياء أمور بضرورة توحيد قرار التعطيل في المدارس التي تتعرض للضرر اثناء هطول الأمطار بين المدارس الخاصة و الحكومية وإبلاغهم بوقت مناسب إذ أرسلت المدارس الخاصة رسائل تفيد بالتعطيل منذ مساء أمس بينما قامت المدارس الحكومية بإرسال الرسائل النصية بالصباح الباكر بينما كان الأهالي مستعدين لإيصال أبنائهم للمدارس.

وكانت بلديات المنطقة الشرقية بإمارة الفجيرة وخورفكان وكلباء ودبا الحصن قد وزعت آلياتها من تناكر وآليات سحب المياه وعمالها التي عملت على شفت المياه الفوري لمنع تراكم مياه الأمطار في الشوارع والمناطق السكنية وتأمين عدد من الأودية .