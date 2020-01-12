كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن نيوفارما تطلق أول أدوية منتجة محلياً في الإمارات

أعلنت شركة جلاكسو سميث كلاين العملاقة للرعاية الصحية العالمية وشركة نيوفارما، وهي شركة أدوية مقرها الإمارات عن إطلاق أول مجموعة أدوية محلية الصنع.

وأسست الشراكة، التي تم الإعلان عنها في أبريل 2019، شركة Neopharma كشركة مصنعة لجهة خارجية تابعة لـ GSK للتعامل مع مرحلة التصنيع النهائية لستة من أكثر الأدوية الموصوفة في الإمارات.

وتتضمن هذه الدفعة الأولى 35000 حزمة من الأدوية، التي تم تصنيعها في مصنع Neopharma في أبو ظبي، مع خطط لجعلها متاحة بسهولة لمرضى الإمارات في غضون شهر.

ويؤكد إطلاق المجموعة المنتجة محليًا على رؤية دولة الإمارات لتصبح مركزًا لصناعة الأدوية في المنطقة، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

وقال محمد حمد الهاملي، وكيل وزارة الصحة – أبوظبي: “لقد بدأت أبوظبي تصبح مركزًا للأبحاث والتطوير والتصنيع الدوائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذه خطوة أخرى رائعة نحو تحقيق هذا الهدف. وبذلك، ستكون الدولة في وضع أفضل لتلبية احتياجات المرضى من خلال تحسين الوصول إلى الأدوية المنتجة محليًا. ”

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وأضاف سفير المملكة المتحدة لدى الإمارات باتريك مودي: “يمثل الإطلاق مثالاً رائعًا لما يمكن أن تحققه الشركات البريطانية والإماراتية معًا. إنها توفر الوظائف والخبرات في دولة الإمارات، فضلاً عن تقديم خدمات أفضل للمرضى. إنها خطوة أخرى إلى الأمام في طموحنا المشترك للعمل سوياً لنصبح قادة عالميين في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة “.

وقال سامح الفنجري المدير العام لشركة GSK في الخليج: “نحن سعداء لرؤية نتائج شراكتنا مع Neopharma تسفر بالفعل عن نتائج. ونتيجة لهذا التعاون، ستصل الدفعة من الأدوية إلى رفوف الإمارات قبل شهرين من الموعد المقرر “.

وأضاف الدكتور BR Shetty، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Neopharma: “يسعدنا أن نتشارك مع GSK لنكون قادرين على تزويد المرضى المحليين بإمكانية أفضل للحصول على الأدوية. من خلال تصنيع الدواء محليًا، وعززت Neopharma التزامها بالحفاظ على معايير الجودة والتصنيع العالمية التي تمتثل للمتطلبات التنظيمية الصارمة. ”