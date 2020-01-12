بالصور| حبات البرد تتساقط في دبي

كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شهدت دبي عاصفة رعدية صباح الأحد، وتساقط المطر الذي كان ممزوجاً بحبات البرد في بعض المناطق.
وتم الإبلاغ عن عواصف رعدية في الصباح الباكر من يوم الأحد في أجزاء من دبي والشارقة، ومن المحتمل أن يستمر هذا الطقس خلال اليوم، بحسب غلف نيوز.
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