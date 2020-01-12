شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة في جميع المدارس الحكومية بأم القيوين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، تعطيل الدراسة اليوم الأحد، في جميع المدارس الحكومية في إمارة أم القيوين.. حرصاً على سلامة الطلبة نظراً لتقلبات الطقس والأحوال الجوية السائدة.
كما منحت الوزارة إدارات المدارس الخاصة صلاحية اتخاذ قرار التعطيل في حال تضررها من الأحوال الجوية.
وقررت إدارة مدرسة الشارقة الأمريكية الدولية بأم القيوين تعطيل الدراسة الأحد، على أن يستأنف الدوام الرسمي للطلبة يوم الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تعطيل الدراسة في جميع المدارس الحكومية بأم القيوين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.