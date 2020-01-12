الامارات | تعطيل الدراسة في جميع المدارس الحكومية بأم القيوين ‎

شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة في جميع المدارس الحكومية بأم القيوين ‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، تعطيل الدراسة اليوم الأحد، في جميع المدارس الحكومية في إمارة أم القيوين.. حرصاً على سلامة الطلبة نظراً لتقلبات الطقس والأحوال الجوية السائدة.

كما منحت الوزارة إدارات المدارس الخاصة صلاحية اتخاذ قرار التعطيل في حال تضررها من الأحوال الجوية.

وقررت إدارة مدرسة الشارقة الأمريكية الدولية بأم القيوين تعطيل الدراسة الأحد، على أن يستأنف الدوام الرسمي للطلبة يوم الاثنين.