«الإمارات للفضاء» تطلق برنامج «نيو سبيس» للابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء عن تعاونها مع «كريبتو لابز»، مركز الابتكار العالمي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، لإطلاق برنامج «نيو سبيس» للابتكار على مستوى دولة الإمارات، والذي يهدف إلى تعزيز نمو الشركات العاملة في قطاع الرحلات الفضائية الخاصة. وذلك بما ينسجم مع جهود الوكالة في تسريع وتيرة نمو الشركات التكنولوجية الناشئة في مجال علوم الفضاء.

ويندرج برنامج «نيو سبيس» للابتكار ضمن إطار «خطة تعزيز الاستثمار الفضائي» والتي ترمي إلى تعزيز دور القطاع الفضائي في تنمية الاقتصاد الوطني، وترسيخ ثقافة وخبرة وطنية عالية في مجال الفضاء، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني تنافسي، قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية. حيث يمثل برنامج «نيو سبيس» للابتكار أحد أهم وأبرز المبادرات التي أطلقتها «خطة تعزيز الاستثمار الفضائي» والتي اعتمدتها وكالة الإمارات للفضاء في الربع الأول من العام 2019.

كما قامت الوكالة بهذا الصدد بتوقيع مذكرة التفاهم مع «كريبتو لابز» بهدف دفع الاقتصاد الإماراتي المتنوِّع وتعزيز الوعي من خلال المبادرات والبرامج المتخصصة التي تدعم ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا الفضاء، ولتسريع عملية تنفيذ الخطة الاستثمارية بشكل فاعل ومبتكر.

وستستضيف «كريبتو لابز» في أبوظبي، الشركات التي وقع الاختيار عليها ضمن برنامج حاضنة الأعمال، الذي يمتد لثلاثة أشهر، حيث يمكنهم الاستفادة من كافة مرافق حاضنة الأعمال. وعلاوة على ذلك، سيحظى المشاركون بفرصة التعرف على شبكة المستثمرين المحلين والعالميين الخاصة بـ«كريبتو لابز»، كما سيتدربون على يد نخبة من أفضل خبراء الفضاء العالميين، ما يمنحهم فرصة تطوير مهاراتهم في ميادين تأسيس الأعمال والتسويق والمبيعات وغيرها من المجالات. كما تتاح الفرصة أمام الطلاب ورواد الأعمال والشركات الناشئة لتأمين التمويل اللازم لتجهيز استثماراتهم الناشئة لمرحلة دخول السوق.

ويتوجب على مقدمي الطلبات المؤهلين تقديم فكرة مبتكرة وفريدة من نوعها مدعومة بمقاربة فنية واضحة، لابتكار منتج مفيد وقابل للتطوير. وعلى الفرق الراغبة بالاشتراك أن تحظى بمشارك إماراتي على الأقل.

وقال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: «يسرنا التعاون مع«كريبتو لابز» للمساهمة في إلهام رواد الأعمال الشباب في سبيل تقديم أفكارهم الإبداعية والناشئة والمساهمة في نمو قطاع الفضاء في الدولة، إلى جانب تعزيز مفهوم التنوع الاقتصادي فيها. ويشجع برنامج«نيو سبيس» للابتكار، الطلبة ورواد الأعمال والشركات الناشئة لمشاركة أفكارهم الإبداعية لتحويلها إلى منتجات تجارية قيّمة، حيث تسهم هذه الخطوة في دعم جهود تطوير تكنولوجيا الفضاء ضمن قطاع الرحلات الفضائية الخاصة في الإمارات، والذي يهدف إلى تسهيل إمكانية الوصول إلى الفضاء من حيث التكلفة والفائدة التجارية».

وأضاف الأحبابي: «تتسم المبادرة بانسجامها مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030 والخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي، والتي ترمي إلى التشجيع على الاستثمار في قطاع الفضاء الناشئ في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكجزء من أهداف وكالة الإمارات للفضاء، نحرص دوماً على تعزيز تطوير وتنفيذ كافة مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء في الدولة».

من جانبه، قال الدكتور صالح الهاشمي، العضو المنتدب لشركة «كريبتو لابز»: «يهدف برنامج «نيو سبيس» للابتكار إلى تعزيز وبناء قدرات المواطنين في علوم وتكنولوجيا الفضاء. ونحن شاكرون لوكالة الإمارات للفضاء التعاون والدعم المستمر الذي يدفعنا إلى تحقيق أهدافنا. ونسعى عبر تشجيع المبدعين والرواد الشباب إلى تحفيز روح الإبداع والحماس في الشركات الناشئة، لابتكار حلول للتحديات العالمية التي ترسِّخ مكانة الدولة على خريطة الابتكار العالمية، وتُعزز سُمعتها كمركز عالمي لريادة الأعمال.

بدوره، أضاف المهندس ناصر الراشدي، مدير إدارة السياسات والتشريعات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء، ومدير المشروع:«يعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى الدولة وبشكل إقليمي، حيث إنه تم التخطيط له وفقاً لأعلى المعايير وبناءً على أفضل الممارسات العالمية، حيث يسعى البرنامج لتحقيق التعاون والشراكة الفاعلين بين الجهات المعنية المختلفة، كالجهات الأكاديمية وجهات البحوث والاستثمار الفضائي والجهات المستفيدة من تقنيات الفضاء وحاضنات ومسرعات الأعمال في الدولة».

وأضاف المهندس الراشدي:« يرمي البرنامج إلى احتضان وتسريع نمو أربع شركات ناشئة لتلعب دوراً رئيسياً في ترسيخ ثقافة وطنية عالية في مجال علوم الفضاء. ويتماشى البرنامج مع برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» والذي يهدف إلى تحويل إمارة أبوظبي إلى مركز عالمي للابتكار. ويندرج ضمن إطار «استراتيجية الدولة للثورة الصناعية الرابعة» التي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للتقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابعة. وبحلول فبراير 2020، نسعى إلى اختيار فرق من ذوي المهارات العالية التي تطرح أفكاراً مبتكرة لدفع رؤيتنا نحو بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع».

وأردف المهندس الراشدي:«يُفتح باب الترشُّح حتى شهر فبراير 2020 إلى رواد الأعمال وأساتذة وطلاب الجامعات والمهندسين والمبتكرين، الذين يملكون أفكاراً مبتكرة ضمن ثلاث مجموعات رئيسية منها الابتكار في علوم الفضاء، والتي تشمل تخزين الطاقة، والبرمجيات والتطبيقات، والروبوتات والأنظمة ذاتية التشغيل، والنمذجة، وتكنولوجيا المعلومات والمعالجة، والأدوات العلمية، والمراصد وأنظمة الاستشعار. ويسعى البرنامج لتعزيز الحضور البشري في الفضاء الخارجي».