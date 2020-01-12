انهيار الشارع الرئيس في مصفوت

عائشة الكعبي (المنطقة الوسطى) تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت لليوم الثاني على التوالي، في منطقتي مصفوت التابعة لإمارة عجمان وحتا التابعة لإمارة دبي، في حدوث فيضانات، أدت إلى إعاقة حركة السير في المنطقتين، وأدى هطول الأمطار الغزيرة إلى انهيار الشارع الرئيسي لمدخل منطقة مصفوت بالقرب من محطة الكهرباء، وتأثرت أغلب مشاريع منطقة حتا، كما تحطمت جميع الحواجز المائية، وتم إغلاق منفذ المدام الحدودي بسبب جريان الأودية.

وأدى تساقط الأمطار إلى تكون البرك المائية حول الشارع وسقوط أحجام مختلفة من الحجارة، ما أدى إلى عرقلة حركة السير في منطقتي مزيرع وحتا، وحذر مركز شرطة مصفوت الشامل جميع أهالي بالمنطقة، وناشدتهم اتباع التعليمات لضمان سلامتهم، وتم إغلاق الطريق المؤدي إلى مصنع غلفا بسبب جريان وادي غلفا ووادي مصفوت وتحويله لطريق بديل، كما تم إغلاق الطريق بالقرب من محطة الكهرباء على طريق غلفا الداخلي، ولقد قامت كل من بلدية مصفوت وبلدية حتا بشفط برك المياه من الشوارع وتنظيفها من الحجارة والأتربة، ومازالت السماء ملبدة بالغيوم، ما يشير لسقوط أمطار في الساعات القادمة.

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