متنزه بحيرة الهير بالعين يحتضن المهرجان الشتوي الترفيهي

عمر الحلاوي (العين)

انطلقت فعاليات مهرجان الهير الشتوي الترفيهي بالتزامن مع افتتاح متنزه بحيرة الهير أمام الجمهور بعد اكتماله مؤخراً، والذي تنظمه بلدية منطقة العين من الفترة 8 يناير وحتى 18 يناير الجاري لمدة 10 أيام في المتنزه، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى إمارة أبوظبي، فيما يظل المتنزه مفتوحاً طول العام.

ويقع المتنزه الطبيعي في القطاع الشمالي لبلدية منطقة العين، على مساحة 26 هكتاراً من الغابات تتوسطها بحيرة بمساحة 3 آلاف متر وعمق 80 سنتمتراً ممتلئة بالبط والوز، ومع نافورة ترتفع مسافة 10 أمتار وسط البحيرة، وتتغذى البحيرة من مياه شلال عبر هضبة مرتفعة وممر مائي يربطهما معاً، ويقع على طريق دبي العين على مسافة 55 كيلومتراً من وسط المدينة، وتتداخل الرمال الصحراوية مع غابات الأشجار في منظر بديع، والتي تتكون من أشجار الغاف، ورمل، وعشرج، وصخبر التي زرعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويحتوي المتنزه على ممشى بطول 4 كيلومترات ويجري توزيع أجهزة رياضية حوله بالإضافة إلى أماكن للدراجات الهوائية في المستقبل القريب.

ويستقطب المنتزه عدداً من الطيور المتنوعة كونه يقع في مسار الطيور المهاجرة ويوفر البيئة الطبيعية والجاذبة لاحتضانها واستيطانها الموسمي والدائم لبعضها، والتي تساهم في التطور البيئي للمنطقة، فيما أعلنت البلدية عن إطلاق 120 طائراً من دجاج الوادي في متنزه الهير الطبيعي قريباً.

وقال سالم راشد الكتبي المدير التنفيذي للقطاع الشمالي في بلدية العين، إن المتنزه يحمل الطابع الطبيعي بحيث يحمل رسالة إلى الجمهور بأهمية الاهتمام الطبيعية وتوفير متنزهات للزوار والعوائل لقضاء وقت ممتع مع طبيعة دولة الإمارات خاصة في فصل الشتاء، مشيراً إلى أن المتنزه سيظل مفتوحاً طول العام.

ولفت إلى أن المتنزه يحتوي على أماكن خاصة بالعائلات عبارة عن جلسات تراثية في شكل خيمة مصنوعة من أشجار النخيل لتتناسب مع طبيعة المنطقة بالإضافة لتوزيع الكراسي حول البحيرة للاستمتاع بالأجواء الرائعة التي يوفرها المتنزه بالإضافة لمنطقة الشواء.

وأوضح أن المهرجان العائلي انطلق الأربعاء الماضي ويختتم السبت المقبل، ويهدف لاستقطاب الأسر والسياح وتعريفهم بالمتنزه الجديد حيث يبدأ يومياً من الساعة الرابعة وحتى الساعة العاشرة مساء ويغطي المتنزه عدد كبير من أعمدة الإنارة ومناطق للتخييم والجلسات العربية، مشيراً إلى أن المهرجان يحتوي على سوق شعبي، ومنطقة مطاعم، ومنطقة فعاليات متنوعة، والمخيمات، ومنطقة مخصصة للنساء.

وتشتمل فعاليات المهرجان على عروض الكلاب البوليسية والموسيقى العسكرية، والفقرات الترفيهية والمسابقات المتنوعة وتوزيع جوائز للأطفال بمشاركة جهات متعددة حكومية وخاصة، من بينها شرطة أبوظبي، شركة العين للتوزيع، الدفاع المدني، تدوير.

واستمتع الجمهور أمس بالألعاب المائية وسط البحيرة، والتي استمرت مدة 15 دقيقة مع التحليق والطيران في الماء في حوالي الساعة السادسة مساء، كما وفرت المطاعم الشعبية المأكولات الإماراتية المتنوعة.