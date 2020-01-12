«طرق دبي» تستخدم «الدرون» في تفتيش أنفاق المترو

دبي (الاتحاد)

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات بدبي البدء بتجربة استخدام الطائرات المسيّرة من دون طيار (الدرون)، في أعمال فحص وتفتيش أنفاق مترو دبي على الخطين الأحمر والأخضر، بطول قرابة 14 كيلومتراً، للتأكد من حالة الأصول وإمكانية تفتيشها بصورة دقيقة وسريعة، مؤكدة أن المبادرة تسهم في تقليل الوقت المستغرق في عملية التفتيش على الأنفاق، وسهولة الوصول للأماكن الصعبة، والدقة العالية في تحديد حالة الأنفاق.

جاء الكشف عن ذلك خلال زيارة معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، لمرآب مترو دبي في الراشدية.

وقال الطاير: إن هذه المبادرة تأتي مواكبةً لاستراتيجية دبي 2021 (دبي الذكية)، وتشمل استخدام (درون) مخصصة لهذه العملية ومزودة بعدة كاميرات لرصد حالة الأنفاق صوريا باستخدام كاميرا عالية الدقة ورصد جدران النفق باستخدام تقنية الأشعة تحت الحمراء، مشيراً إلى أن التقنية توفر تقارير فورية عن حالة الأصول وأعمال الصيانة ونوعية العيوب المسجلة، وهو مربوط بنظام إدارة الصيانة في الهيئة، كما توفر منصة رقمية (لا ورقية) لأعمال التفتيش مما يقلل الأخطاء البشرية في مثل هذه الأعمال.

واطلع الطاير خلال الزيارة على المبادرات والمشاريع التطويرية التي تنفذها المؤسسة لرفع كفاءة تشغيل وصيانة مترو دبي، مثل الاستخدام التجريبي لتقنية النانو في محطة نور بنك، حيث ساهمت في خفض تكلفة التنظيف الخارجي للمحطة بنسبة 35%، وتقليل دورية التنظيف والصيانة، إلى جانب حماية واجهات وأسطح المحطات والقطارات، وتعزيز مقاومة الأسطح للخدش والالتصاق والتنظيف الذاتي، وكذلك تعزيز خواص العزل الحراري.

واستمع معالي مطر محمد الطاير لشرح عن التطوير الرقمي في مترو دبي، ويشمل استخدام الشاشات الذكية في عربات المترو، التي توفر الإرشادات والمعلومات المتغيرة للركاب، وعرض الإعلانات بصورة آلية، وكذلك بوابات التعرفة الآلية التي تتميز باستخدام تكنولوجيا متطورة تسهم في تحسين معدل تدفق الركاب، وتطوير عوامل الأمن والسلامة، كما تشمل استخدام شاشات عرض عملاقة على رصيف المحطات بطول 80 متراً.