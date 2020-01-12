إجلاء 120 ووفاة خادمة وفقدان آسيوي

هدى الطنيجي ومحمد صلاح (رأس الخيمة)

عقد فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة اجتماعاً طارئاً في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ترأسه اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس الفريق وبحضور جميع أعضاء الفريق . وأكد ابن علوان أن الإمارة شهدت أمطاراً غزيرة غير متوقعة بدأت منذ مساء الجمعة وحتى صباح أمس ولا تزال مستمرة في بعض المناطق، مما أدى إلى جريان العديد من الشعاب والأودية بكثافة عالية، ونتيجة لطبيعة التضاريس الجغرافية للإمارة، كانت هناك بعض الأضرار التي وقعت على بعض المناطق في الإمارة وعلى منازل المواطنين القريبة من أماكن جريان الأودية، كما تعرضت بعض الطرق الحيوية في الإمارة لأمطار غزيرة تفوق المعدلات الطبيعية المعتادة في مثل هذا التوقيت، ما نتج عنها بعض الأضرار التي استدعت إلى تدخل فريق الأزمات والطوارئ المحلي وبالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة لمعالجتها، حيث تم إجلاء لـ 120 من الأسر من المنازل التي تضررت بيوتهم من الأمطار الغزيرة وجريان الوديان والسيول إلى بعض الفنادق والأماكن الآمنة.

وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة أنه نتيجة للأمطار وقعت حالة مؤسفة نتج عنها وفاة امرأة عاملة منزل من الجنسية الأفريقية نتيجة سقوط حائط أحد المنازل الواقع بالقرب من جريان الوادي في منطقة الفحلين، كما أن هناك عاملاً آسيوياً مفقوداً في وادي شعم، ولا تزال جهود فرق البحث والإنقاذ مستمرة وقائمة في البحث عنه حتى الآن.

وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة أن الإمارة لم تشهد وقوع حوادث مرورية بليغة، داعياً جميع شرائح المجتمع بضرورة التفاعل والتعاون مع الجهاز الشرطي وجميع الجهات المختصة واتباع الإرشادات الأمنية والمرورية.

ووجه قائد عام شرطة رأس الخيمة بتشكيل لجنة لمعاينة وحصر الأضرار على أن تباشر مهام عملها منذ صباح اليوم للقيام بزيارات ميدانية للمناطق المتأثرة، ورفع تقارير بالأضرار التي لحقت بها.

وفي ذا السياق تلقت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة 417 بلاغاً عن تجمع المياه أمس، حيث تدخلت فرق الدائرة لسحب المياه من الشوارع. وأوضح المهندس عيسى الشامسي نائب مدير دائرة الخدمات العامة رئيس لجنة الطوارئ التابعة للدائرة أن فرق الدائرة شرعت في سحب المياه من المناطق المنخفضة بالإمارة واستجابت للبلاغات التي تلقتها حسب الأولوية.وأضاف: تلقت الدائرة 36 بلاغاً عن انهيارات رملية، إلى جانب 8 انهيارات بالطرق وستجري صيانتها جميع بعد انتهاء الحالة المطرية، مشيراً إلى سحب 4 ملايين جالون من المياه من الشوارع والمناطق المنخفضة بالإمارة.

وتواصلت أمطار الخير على إمارة رأس الخيمة أمس لليوم الثالث على التوالي، ما أدى لجريان الأودية الجبلية، وفيضان السدود التي عمت المناطق السكنية القريبة منها، وشهدت مناطق الحيل والفحلين وسهيلة فيضان وادي نقب وتدخلت شرطة رأس الخيمة والدفاع المدني لنقل بعض الأهالي الذين تضررت مساكنهم إلى أماكن أخرى، كما شرعت دائرة الخدمات العامة في صيانة الطرق التي تأثرت جراء الأمطار.