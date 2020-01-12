أبوظبي (وام) أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإقامة صلاة الغائب على روح الفقيد المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، تغمده الله بواسع رحمته، في جميع مساجد الدولة بعد صلاة المغرب أمس. واستجابة لأمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أدى جميع أئمة المساجد على مستوى الدولة بعد صلاة المغرب أمس، صلاة الغائب على الفقيد بحضور أعداد كبيرة من المصلين، داعين الله أن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. وأكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن الهيئة عممت على جميع المساجد في الدولة بإقامة صلاة الغائب في الموعد المحدد، ودعوة المصلين للمشاركة فيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاة الغائب في مساجد الدولة على روح السلطان قابوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.