رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يعزون هيثم بن طارق في وفاة قابوس

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

وبعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تعزية إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، في وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته الصادقة في وفاة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

وبعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، برقية تعزية مماثلة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

وبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تعزية إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة والشعب العُماني الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، برقية مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان.

وبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية ومواساة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان، في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، بعد حياة حافلة وهبها لوطنه ولأمته العربية والإسلامية.

ودعا سموه الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة والشعب العُماني الشقيق والأمة العربية والإسلامية، الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقية تعزية مماثلة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان.